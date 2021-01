El PP hace un balance “negativo” de 2020 para Haro. Según Alberto Olarte “el año se resume en cuatro palabras: no han hecho nada”

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

“Decepcionante”, “negativo”, “falta modelo”, “falta proyecto”. Así resume el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Haro Alberto Olarte el año 2020 en la Ciudad. Para el popular, la gestión del tripartito es “catastrófica” y no se hace nada en ningún apartado. “La ciudad está sin mantenimiento, no se asfalta, no se pinta, no se invierte en la recuperación del casco antiguo, no se comprar edificios emblemáticos de la ciudad, no se adquiere suelo industrial, se encargan estudios que no sirven para nada…”. Es la visión del PP sobre el año pasado y la gestión municipal.