El PP llevará a Andreu al TSJR «por incumplir la Ley de Publicidad Institucional al hacer electoralismo con fondos públicos»

El Portavoz del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha anunciado que el Partido Popular “llevará a Concha Andreu a los tribunales para obligarla a que respete la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de La Rioja, que está incumpliendo de manera flagrante, confundiendo el Gobierno de La Rioja con el Partido Socialista de La Rioja”.

“Vamos a presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para que se respete la legalidad y para evitar que se destinen fondos públicos a fines partidistas”, ha proseguido Garrido.

Garrido ha realizado estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que ha criticado la propaganda electoralista que está haciendo el Gobierno de La Rioja desde hace más de un año. En concreto, se ha referido a las campañas ‘Lo hacemos público para mejorar la sanidad riojana’ (abril de 2022), ‘+ Sanidad Pública’ (verano de 2022), ‘Más y mejor sanidad pública’ (febrero de 2023), y los folletos con el título ‘Comprometidos con…’ se están distribuyendo estos días por todas las cabeceras de comarca, y en Villamediana de Iregua.

El Portavoz del PP en la Cámara riojana ha criticado que “estos folletos contienen un abanico de supuestos logros del Gobierno en cada municipio, con el logotipo del Gobierno y la imagen de la Presidenta y Candidata socialista, Concha Andreu, e incluso promesas electorales como la construcción de un polideportivo local, algo que solo se puede calificar como propaganda electoral”.

Asimismo, Garrido ha avanzado que “como paso previo a la vía judicial, y ante las nuevas campañas que eventualmente puedan aparecer, solicitaremos al Gobierno de La Rioja que las retire de inmediato”.

El parlamentario del PP ha explicado que la Ley de Publicidad de Comunicación y Publicidad Institucional de La Rioja, que entró en vigor en junio de 2017, “define aquellas campañas publicitarias que puede y no puede hacer el Gobierno”. En este sentido, ha concretado que “el artículo 7.1.a prohíbe expresamente al Gobierno realizar aquellas campañas que tengan como finalidad destacar los logros y objetivos alcanzados por su gestión”.

“Por tanto, Andreu tiene expresamente prohibido que las campañas de su Gobierno tengan como finalidad destacar los logros y objetivos de su gestión”. “Sin embargo, estos mandatos legales son violados por la Presidenta del Gobierno y Candidata del PSOE, Concha Andreu, que incumple la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de una manera flagrante, confundiendo Gobierno de La Rioja con el Partido Socialista de La Rioja”.

“Con el dinero de todos los riojanos, Andreu diseña y paga campañas del Gobierno de La Rioja que deberían ser campañas del Partido Socialista de La Rioja, y que debería costear el Partido Socialista de La Rioja. Con el dinero público, Andreu está patrocinando su marca, algo prohibido por esta Ley”.

De igual modo, ha denunciado “la nula transparencia del Gobierno respecto al coste de todas estas campañas. No ha querido darnos el dato en ninguna de las preguntas escritas que hemos hecho al Gobierno respecto al coste de todos estos folletos que se están distribuyendo en los municipios”.

“LA LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL LLEVA EL SELLO DEL PP”

“Vemos al Gobierno de Andreu despistado, todavía no ha asumido la responsabilidad que supone gobernar, en el Gobierno no se está para beneficiarse de lo público y mucho menos para hacer autobombo publicitario. Muchos riojanos lo están pasando mal, esperan soluciones y, por eso, pedimos al Gobierno que en el tiempo que le queda se centre en los ciudadanos y no en hacer publicidad”, ha señalado.

Jesús Ángel Garrido ha recordado que la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional “lleva el sello del Partido Popular, fue un proyecto de Ley del último Gobierno del Partido Popular, que buscaba mejorar la calidad democrática en La Rioja”. “La finalidad de la ley era distinguir entre la publicidad de Partido y del Gobierno de La Rioja y ser escrupulosos en el uso de los fondos públicos”, ha concluido.