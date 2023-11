El PSOE cuestiona que “otra vez quede en el olvido el nuevo colegio de Uruñuela” dentro de los presupuestos de La Rioja y que no se contemplen plazas públicas para Casalarreina o San Asensio que “ni se mencionan”

La diputada Socialista Teresa Villuendas ha asegurado que los presupuestos de la Consejería de Educación y Empleo “son decepcionantes, ya que no construyen un futuro para nuestra región, no son rigurosos y no son realistas”. Villuendas ha dicho, además, que “esperábamos más de estas cuentas públicas, ya que el Gobierno ha vendido a bombo y platillo una apuesta firme por priorizar el gasto público, algo que no se corresponde con lo que contemplan los presupuestos”.

La diputada Socialista ha señalado que las cuentas públicas para esta Consejería “están marcadas por un claro sesgo ideológico respecto a la financiación, ya que la partida destinada a los conciertos educativos es la que más crece”. Esto, ha añadido Villuendas, “rompe el equilibrio en la financiación de la educación pública y la educación privada minando la cohesión social y territorial de La Rioja”.

Teresa Villuendas ha lamentado que “se paralice la inversión en infraestructuras públicas para dar cobertura al primer ciclo de educación infantil, ya que el PP ha paralizado la creación de plazas para atender al 50% de la población infantil que queda por escolarizar”. La diputada Socialista ha afirmado que “no se contempla ni una plaza pública ni en Logroño, ni en el entorno rural, ya que proyectos como los de Casalarreina, San Asensio o Entrena ni se mencionan”.

Villuendas se ha referido a las infraestructuras y ha dicho que “estamos ante una línea de continuidad de proyectos ya iniciados por el anterior Gobierno Socialista, con centros como el de Agoncillo o Rincón de Soto, los Institutos de FP Integrada de Calahorra y Lardero o la ampliación de Villamediana”. Eso sí, “nuevamente queda en el olvido el nuevo en nuevo colegio en Uruñuela y la ampliación del IES Tomás y Valiente de Fuenmayor”.

Respecto a Universidad, “sufre un retroceso en la financiación, sobre todo si tenemos en cuenta que sube un 4,76%, lo que se ve fulminado por la propia inflación”.

Teresa Villuendas ha asegurado que este presupuesto “lleva implícito una agenda oculta del Partido Popular en materia educativa”.

En materia de empleo, “vemos que se congelan las partidas para políticas activas, algo que no entendemos porque hay más dinero transferido por parte del Gobierno de España que no se recoge en el presupuesto”.