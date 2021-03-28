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Sin cambios en La Rioja. Haro sigue con 8 casos activos de coronavirus, Nájera con dos, con uno están Santo Domingo y Ezcaray

Sin cambios en La Rioja. Haro sigue con 8 casos activos de coronavirus, Nájera con dos, con uno están Santo Domingo y Ezcaray

Por Radio Haro
28 marzo, 2021
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