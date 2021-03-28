Sin cambios en La Rioja. Haro sigue con 8 casos activos de coronavirus, Nájera con dos, con uno están Santo Domingo y Ezcaray
|27/03/2021
|AGONCILLO
|1
|27/03/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|27/03/2021
|ALBERITE
|0
|27/03/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|5
|27/03/2021
|ALFARO
|11
|27/03/2021
|ARNEDO
|62
|27/03/2021
|AUTOL
|21
|27/03/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|27/03/2021
|CALAHORRA
|44
|27/03/2021
|CASALARREINA
|0
|27/03/2021
|CENICERO
|1
|27/03/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|21
|27/03/2021
|ENTRENA
|1
|27/03/2021
|EZCARAY
|1
|27/03/2021
|FUENMAYOR
|2
|27/03/2021
|HARO
|8
|27/03/2021
|LARDERO
|4
|27/03/2021
|LOGROÑO
|79
|27/03/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|27/03/2021
|NAJERA
|2
|27/03/2021
|NALDA
|0
|27/03/2021
|NAVARRETE
|0
|27/03/2021
|PRADEJON
|17
|27/03/2021
|QUEL
|0
|27/03/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|27/03/2021
|SAN ASENSIO
|1
|27/03/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|27/03/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3