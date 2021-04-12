Se mantienen los casos activos de coronavirus en Haro (3), Casalarreina (8), Santo Domingo (4), Ezcaray (1), Cenicero (0), San Asensio (1) y Baños (2), suben en Nájera (28)
|11/04/2021
|ALBERITE
|2
|11/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|14
|11/04/2021
|ALFARO
|10
|11/04/2021
|ARNEDO
|36
|11/04/2021
|AUTOL
|16
|11/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|11/04/2021
|CALAHORRA
|73
|11/04/2021
|CASALARREINA
|8
|11/04/2021
|CENICERO
|0
|11/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|45
|11/04/2021
|ENTRENA
|0
|11/04/2021
|EZCARAY
|1
|11/04/2021
|FUENMAYOR
|1
|11/04/2021
|HARO
|3
|11/04/2021
|LARDERO
|4
|11/04/2021
|LOGROÑO
|128
|11/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|11/04/2021
|NAJERA
|28
|11/04/2021
|NALDA
|0
|11/04/2021
|NAVARRETE
|3
|11/04/2021
|PRADEJON
|22
|11/04/2021
|QUEL
|3
|11/04/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|11/04/2021
|SAN ASENSIO
|1
|11/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|4
|11/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4