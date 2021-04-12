Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Se mantienen los casos activos de coronavirus en Haro (3), Casalarreina (8), Santo Domingo (4), Ezcaray (1), Cenicero (0), San Asensio (1) y Baños (2), suben en Nájera (28)

Se mantienen los casos activos de coronavirus en Haro (3), Casalarreina (8), Santo Domingo (4), Ezcaray (1), Cenicero (0), San Asensio (1) y Baños (2), suben en Nájera (28)

Por Radio Haro
12 abril, 2021
1
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
11/04/2021ALBERITE2
11/04/2021ALDEANUEVA DE EBRO14
11/04/2021ALFARO10
11/04/2021ARNEDO36
11/04/2021AUTOL16
11/04/2021BAÑOS DE RIO TOBIA2
11/04/2021CALAHORRA73
11/04/2021CASALARREINA8
11/04/2021CENICERO0
11/04/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA45
11/04/2021ENTRENA0
11/04/2021EZCARAY1
11/04/2021FUENMAYOR1
11/04/2021HARO3
11/04/2021LARDERO4
11/04/2021LOGROÑO128
11/04/2021MURILLO DE RIO LEZA0
11/04/2021NAJERA28
11/04/2021NALDA0
11/04/2021NAVARRETE3
11/04/2021PRADEJON22
11/04/2021QUEL3
11/04/2021RINCON DE SOTO3
11/04/2021SAN ASENSIO1
11/04/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA4
11/04/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA4
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Valdezcaray registra la temperatura más baja ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible