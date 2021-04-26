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San Asensio baja en uno el número de casos activos (2); Nájera (47), Santo Domingo (12), Casalarreina (7), Cenicero (7), Ezcaray (4), Haro (3) y Baños (0) se mantienen

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Por Radio Haro
26 abril, 2021
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