San Asensio baja en uno el número de casos activos (2); Nájera (47), Santo Domingo (12), Casalarreina (7), Cenicero (7), Ezcaray (4), Haro (3) y Baños (0) se mantienen
|25/04/2021
|AGONCILLO
|1
|25/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|25/04/2021
|ALBERITE
|7
|25/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|20
|25/04/2021
|ALFARO
|42
|25/04/2021
|ARNEDO
|65
|25/04/2021
|AUTOL
|7
|25/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|25/04/2021
|CALAHORRA
|144
|25/04/2021
|CASALARREINA
|7
|25/04/2021
|CENICERO
|7
|25/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|6
|25/04/2021
|ENTRENA
|2
|25/04/2021
|EZCARAY
|4
|25/04/2021
|FUENMAYOR
|8
|25/04/2021
|HARO
|3
|25/04/2021
|LARDERO
|8
|25/04/2021
|LOGROÑO
|123
|25/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|25/04/2021
|NAJERA
|47
|25/04/2021
|NALDA
|5
|25/04/2021
|NAVARRETE
|1
|25/04/2021
|PRADEJON
|7
|25/04/2021
|QUEL
|9
|25/04/2021
|RINCON DE SOTO
|13
|25/04/2021
|SAN ASENSIO
|2
|25/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|12
|25/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|12