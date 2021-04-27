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Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera a 45 y en Santo Domingo a 8; se mantienen en Haro (3), Casalarreina (7) y Ezcaray (4)

Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera a 45 y en Santo Domingo a 8; se mantienen en Haro (3), Casalarreina (7) y Ezcaray (4)

Por Radio Haro
27 abril, 2021
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