Bajan los casos activos de coronavirus en Nájera a 45 y en Santo Domingo a 8; se mantienen en Haro (3), Casalarreina (7) y Ezcaray (4)
|26/04/2021
|AGONCILLO
|1
|26/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|26/04/2021
|ALBERITE
|5
|26/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|19
|26/04/2021
|ALFARO
|32
|26/04/2021
|ARNEDO
|61
|26/04/2021
|AUTOL
|6
|26/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|26/04/2021
|CALAHORRA
|135
|26/04/2021
|CASALARREINA
|7
|26/04/2021
|CENICERO
|10
|26/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|5
|26/04/2021
|ENTRENA
|0
|26/04/2021
|EZCARAY
|4
|26/04/2021
|FUENMAYOR
|8
|26/04/2021
|HARO
|3
|26/04/2021
|LARDERO
|8
|26/04/2021
|LOGROÑO
|132
|26/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|26/04/2021
|NAJERA
|45
|26/04/2021
|NALDA
|2
|26/04/2021
|NAVARRETE
|1
|26/04/2021
|PRADEJON
|8
|26/04/2021
|QUEL
|11
|26/04/2021
|RINCON DE SOTO
|13
|26/04/2021
|SAN ASENSIO
|1
|26/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|8
|26/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|12