Bajan a 8 los casos activos de coronavirus en Haro y a 4 en Nájera, se mantienen en 3 en Santo Domingo
|17/06/2021
|AGONCILLO
|6
|17/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|17/06/2021
|ALBERITE
|1
|17/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|17/06/2021
|ALFARO
|3
|17/06/2021
|ARNEDO
|47
|17/06/2021
|AUTOL
|11
|17/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|17/06/2021
|CALAHORRA
|24
|17/06/2021
|CASALARREINA
|0
|17/06/2021
|CENICERO
|4
|17/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|17/06/2021
|ENTRENA
|4
|17/06/2021
|EZCARAY
|0
|17/06/2021
|FUENMAYOR
|0
|17/06/2021
|HARO
|8
|17/06/2021
|LARDERO
|9
|17/06/2021
|LOGROÑO
|112
|17/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|17/06/2021
|NAJERA
|4
|17/06/2021
|NALDA
|0
|17/06/2021
|NAVARRETE
|2
|17/06/2021
|PRADEJON
|8
|17/06/2021
|QUEL
|15
|17/06/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|17/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|17/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|17/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|10