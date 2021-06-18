Se mantienen los casos activos de coronavirus: Haro 9, Nájera 5 y Santo Domingo 3
|16/06/2021
|AGONCILLO
|7
|16/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|8
|16/06/2021
|ALBERITE
|0
|16/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|16/06/2021
|ALFARO
|4
|16/06/2021
|ARNEDO
|36
|16/06/2021
|AUTOL
|15
|16/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|16/06/2021
|CALAHORRA
|21
|16/06/2021
|CASALARREINA
|0
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|CENICERO
|5
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
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|ENTRENA
|4
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|EZCARAY
|0
|16/06/2021
|FUENMAYOR
|0
|16/06/2021
|HARO
|9
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|LARDERO
|10
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|LOGROÑO
|126
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|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|16/06/2021
|NAJERA
|5
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|NALDA
|0
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|NAVARRETE
|2
|16/06/2021
|PRADEJON
|8
|16/06/2021
|QUEL
|13
|16/06/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|16/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|16/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|16/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|10