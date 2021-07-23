Suben a 40 los casos activos de coronavirus en Haro, a 25 en Santo Domingo y a 31 en Nájera
|22/07/2021
|AGONCILLO
|1
|22/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|8
|22/07/2021
|ALBERITE
|27
|22/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|22/07/2021
|ALFARO
|31
|22/07/2021
|ARNEDO
|35
|22/07/2021
|AUTOL
|4
|22/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|4
|22/07/2021
|CALAHORRA
|96
|22/07/2021
|CASALARREINA
|4
|22/07/2021
|CENICERO
|8
|22/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|6
|22/07/2021
|ENTRENA
|3
|22/07/2021
|EZCARAY
|14
|22/07/2021
|FUENMAYOR
|11
|22/07/2021
|HARO
|40
|22/07/2021
|LARDERO
|66
|22/07/2021
|LOGROÑO
|763
|22/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|7
|22/07/2021
|NAJERA
|31
|22/07/2021
|NALDA
|1
|22/07/2021
|NAVARRETE
|18
|22/07/2021
|PRADEJON
|10
|22/07/2021
|QUEL
|7
|22/07/2021
|RINCON DE SOTO
|20
|22/07/2021
|SAN ASENSIO
|2
|22/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|25
|22/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|51