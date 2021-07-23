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Suben a 40 los casos activos de coronavirus en Haro, a 25 en Santo Domingo y a 31 en Nájera

Suben a 40 los casos activos de coronavirus en Haro, a 25 en Santo Domingo y a 31 en Nájera

Por Radio Haro
23 julio, 2021
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