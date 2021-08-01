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Baja a 71 el número de casos activos de coronavirus en Haro, en Nájera a 32 y se mantienen en 24 en Santo Domingo

Baja a 71 el número de casos activos de coronavirus en Haro, en Nájera a 32 y se mantienen en 24 en Santo Domingo

Por Radio Haro
1 agosto, 2021
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HARO
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