Suben a 51 los casos activos de coronavirus en Haro, bajan a 14 en Santo Domingo y a 23 en Nájera
|09/08/2021
|AGONCILLO
|2
|09/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|44
|09/08/2021
|ALBERITE
|15
|09/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|7
|09/08/2021
|ALFARO
|46
|09/08/2021
|ARNEDO
|62
|09/08/2021
|AUTOL
|13
|09/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|10
|09/08/2021
|CALAHORRA
|54
|09/08/2021
|CASALARREINA
|5
|09/08/2021
|CENICERO
|7
|09/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|10
|09/08/2021
|ENTRENA
|5
|09/08/2021
|EZCARAY
|10
|09/08/2021
|FUENMAYOR
|26
|09/08/2021
|HARO
|51
|09/08/2021
|LARDERO
|52
|09/08/2021
|LOGROÑO
|648
|09/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|5
|09/08/2021
|NAJERA
|23
|09/08/2021
|NALDA
|11
|09/08/2021
|NAVARRETE
|15
|09/08/2021
|PRADEJON
|9
|09/08/2021
|QUEL
|5
|09/08/2021
|RINCON DE SOTO
|45
|09/08/2021
|SAN ASENSIO
|2
|09/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|14
|09/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|34