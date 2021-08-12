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Bajan a 39 los casos activos de coronavirus en Haro, a 27 en Nájera y a 11 en Santo Domingo

Bajan a 39 los casos activos de coronavirus en Haro, a 27 en Nájera y a 11 en Santo Domingo

Por Radio Haro
12 agosto, 2021
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