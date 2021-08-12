Bajan a 39 los casos activos de coronavirus en Haro, a 27 en Nájera y a 11 en Santo Domingo
|FECHA DATO
|LOCALIDAD
|CASOS ACTIVOS
|11/08/2021
|AGONCILLO
|4
|11/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|51
|11/08/2021
|ALBERITE
|11
|11/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|7
|11/08/2021
|ALFARO
|50
|11/08/2021
|ARNEDO
|73
|11/08/2021
|AUTOL
|10
|11/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|9
|11/08/2021
|CALAHORRA
|58
|11/08/2021
|CASALARREINA
|3
|11/08/2021
|CENICERO
|7
|11/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|15
|11/08/2021
|ENTRENA
|5
|11/08/2021
|EZCARAY
|6
|11/08/2021
|FUENMAYOR
|18
|11/08/2021
|HARO
|39
|11/08/2021
|LARDERO
|41
|11/08/2021
|LOGROÑO
|553
|11/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|5
|11/08/2021
|NAJERA
|27
|11/08/2021
|NALDA
|14
|11/08/2021
|NAVARRETE
|11
|11/08/2021
|PRADEJON
|9
|11/08/2021
|QUEL
|4
|11/08/2021
|RINCON DE SOTO
|42
|11/08/2021
|SAN ASENSIO
|2
|11/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|11
|11/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|31