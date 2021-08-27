Ezcaray sube el número de casos activos a 20, Nájera baja a 14, Haro (22) y Santo Domingo (15) se mantienen
|26/08/2021
|AGONCILLO
|1
|26/08/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|16
|26/08/2021
|ALBERITE
|4
|26/08/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|17
|26/08/2021
|ALFARO
|93
|26/08/2021
|ARNEDO
|43
|26/08/2021
|AUTOL
|3
|26/08/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|26/08/2021
|CALAHORRA
|82
|26/08/2021
|CASALARREINA
|1
|26/08/2021
|CENICERO
|2
|26/08/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|10
|26/08/2021
|ENTRENA
|5
|26/08/2021
|EZCARAY
|20
|26/08/2021
|FUENMAYOR
|12
|26/08/2021
|HARO
|22
|26/08/2021
|LARDERO
|16
|26/08/2021
|LOGROÑO
|260
|26/08/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|26/08/2021
|NAJERA
|14
|26/08/2021
|NALDA
|0
|26/08/2021
|NAVARRETE
|18
|26/08/2021
|PRADEJON
|1
|26/08/2021
|QUEL
|1
|26/08/2021
|RINCON DE SOTO
|23
|26/08/2021
|SAN ASENSIO
|0
|26/08/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|15
|26/08/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|10