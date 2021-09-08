Bajan a 9 los casos activos de coronavirus en Haro y a 12 en Santo Domingo, Nájera se mantiene en 3
|07/09/2021
|AGONCILLO
|0
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|ALBELDA DE IREGUA
|1
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|ALBERITE
|0
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
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|ALFARO
|47
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|ARNEDO
|19
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|AUTOL
|6
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
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|CALAHORRA
|30
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|CASALARREINA
|1
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|CENICERO
|4
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
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|ENTRENA
|0
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|EZCARAY
|5
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|FUENMAYOR
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|HARO
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|LARDERO
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|LOGROÑO
|133
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|MURILLO DE RIO LEZA
|0
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|NAJERA
|3
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|NALDA
|0
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|NAVARRETE
|7
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|PRADEJON
|1
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|QUEL
|0
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|RINCON DE SOTO
|10
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|SAN ASENSIO
|0
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|12
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|1