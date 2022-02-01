Bajan los casos activos de coronavirus en Haro 39, a 47 en Nájera y se mantienen en 31 en Santo Domingo
|31/01/2022
|AGONCILLO
|6
|31/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|22
|31/01/2022
|ALBERITE
|17
|31/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|15
|31/01/2022
|ALFARO
|71
|31/01/2022
|ARNEDO
|52
|31/01/2022
|AUTOL
|20
|31/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|31/01/2022
|CALAHORRA
|198
|31/01/2022
|CASALARREINA
|4
|31/01/2022
|CENICERO
|6
|31/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|31/01/2022
|ENTRENA
|2
|31/01/2022
|EZCARAY
|12
|31/01/2022
|FUENMAYOR
|19
|31/01/2022
|HARO
|39
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|LARDERO
|52
|31/01/2022
|LOGROÑO
|758
|31/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
|31/01/2022
|NAJERA
|47
|31/01/2022
|NALDA
|6
|31/01/2022
|NAVARRETE
|15
|31/01/2022
|PRADEJON
|21
|31/01/2022
|QUEL
|13
|31/01/2022
|RINCON DE SOTO
|20
|31/01/2022
|SAN ASENSIO
|2
|31/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|31
|31/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|44