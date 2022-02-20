Bajan a 84 los casos activos de coronavirus en Haro, a 63 en Nájera y a 43 en Santo Domingo
|19/02/2022
|AGONCILLO
|5
|19/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|72
|19/02/2022
|ALBERITE
|32
|19/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|7
|19/02/2022
|ALFARO
|36
|19/02/2022
|ARNEDO
|102
|19/02/2022
|AUTOL
|19
|19/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|3
|19/02/2022
|CALAHORRA
|91
|19/02/2022
|CASALARREINA
|4
|19/02/2022
|CENICERO
|3
|19/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|3
|19/02/2022
|ENTRENA
|4
|19/02/2022
|EZCARAY
|4
|19/02/2022
|FUENMAYOR
|12
|19/02/2022
|HARO
|84
|19/02/2022
|LARDERO
|68
|19/02/2022
|LOGROÑO
|797
|19/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|12
|19/02/2022
|NAJERA
|63
|19/02/2022
|NALDA
|3
|19/02/2022
|NAVARRETE
|23
|19/02/2022
|PRADEJON
|1
|19/02/2022
|QUEL
|1
|19/02/2022
|RINCON DE SOTO
|8
|19/02/2022
|SAN ASENSIO
|6
|19/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|43
|19/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|38