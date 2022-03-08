Repuntan los casos activos de coronavirus en Nájera (42), bajan en Haro (43) y Santo Domingo (11)
|07/03/2022
|AGONCILLO
|0
|07/03/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|26
|07/03/2022
|ALBERITE
|7
|07/03/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|1
|07/03/2022
|ALFARO
|29
|07/03/2022
|ARNEDO
|18
|07/03/2022
|AUTOL
|12
|07/03/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|6
|07/03/2022
|CALAHORRA
|41
|07/03/2022
|CASALARREINA
|3
|07/03/2022
|CENICERO
|6
|07/03/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|07/03/2022
|ENTRENA
|0
|07/03/2022
|EZCARAY
|7
|07/03/2022
|FUENMAYOR
|6
|07/03/2022
|HARO
|43
|07/03/2022
|LARDERO
|31
|07/03/2022
|LOGROÑO
|585
|07/03/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|07/03/2022
|NAJERA
|42
|07/03/2022
|NALDA
|5
|07/03/2022
|NAVARRETE
|32
|07/03/2022
|PRADEJON
|4
|07/03/2022
|QUEL
|6
|07/03/2022
|RINCON DE SOTO
|2
|07/03/2022
|SAN ASENSIO
|4
|07/03/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|11
|07/03/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|32