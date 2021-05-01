Haro sube a 4 casos activos (dos más), Nájera baja a 42 (nueve menos) y Santo Domingo a 7 (uno menos)
|30/04/2021
|AGONCILLO
|2
|30/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|30/04/2021
|ALBERITE
|4
|30/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|10
|30/04/2021
|ALFARO
|45
|30/04/2021
|ARNEDO
|85
|30/04/2021
|AUTOL
|7
|30/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|30/04/2021
|CALAHORRA
|146
|30/04/2021
|CASALARREINA
|5
|30/04/2021
|CENICERO
|11
|30/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|30/04/2021
|ENTRENA
|0
|30/04/2021
|EZCARAY
|3
|30/04/2021
|FUENMAYOR
|9
|30/04/2021
|HARO
|4
|30/04/2021
|LARDERO
|7
|30/04/2021
|LOGROÑO
|171
|30/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|30/04/2021
|NAJERA
|42
|30/04/2021
|NALDA
|2
|30/04/2021
|NAVARRETE
|2
|30/04/2021
|PRADEJON
|15
|30/04/2021
|QUEL
|21
|30/04/2021
|RINCON DE SOTO
|12
|30/04/2021
|SAN ASENSIO
|0
|30/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|7
|30/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|15
|