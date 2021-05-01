Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Haro sube a 4 casos activos (dos más), Nájera baja a 42 (nueve menos) y Santo Domingo a 7 (uno menos)

Haro sube a 4 casos activos (dos más), Nájera baja a 42 (nueve menos) y Santo Domingo a 7 (uno menos)

Por Radio Haro
1 mayo, 2021
0
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
30/04/2021AGONCILLO2
30/04/2021ALBELDA DE IREGUA0
30/04/2021ALBERITE4
30/04/2021ALDEANUEVA DE EBRO10
30/04/2021ALFARO45
30/04/2021ARNEDO85
30/04/2021AUTOL7
30/04/2021BAÑOS DE RIO TOBIA0
30/04/2021CALAHORRA146
30/04/2021CASALARREINA5
30/04/2021CENICERO11
30/04/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA4
30/04/2021ENTRENA0
30/04/2021EZCARAY3
30/04/2021FUENMAYOR9
30/04/2021HARO4
30/04/2021LARDERO7
30/04/2021LOGROÑO171
30/04/2021MURILLO DE RIO LEZA1
30/04/2021NAJERA42
30/04/2021NALDA2
30/04/2021NAVARRETE2
30/04/2021PRADEJON15
30/04/2021QUEL21
30/04/2021RINCON DE SOTO12
30/04/2021SAN ASENSIO0
30/04/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA7
30/04/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA15 

 

Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Suben a 681 los casos activos de ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible