Santo Domingo baja a 2 casos activos de coronavirus, Haro (7) y Nájera (4) se mantienen
|19/06/2021
|AGONCILLO
|6
|19/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|19/06/2021
|ALBERITE
|1
|19/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|19/06/2021
|ALFARO
|3
|19/06/2021
|ARNEDO
|66
|19/06/2021
|AUTOL
|10
|19/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|19/06/2021
|CALAHORRA
|19
|19/06/2021
|CASALARREINA
|0
|19/06/2021
|CENICERO
|3
|19/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|19/06/2021
|ENTRENA
|3
|19/06/2021
|EZCARAY
|0
|19/06/2021
|FUENMAYOR
|0
|19/06/2021
|HARO
|7
|19/06/2021
|LARDERO
|6
|19/06/2021
|LOGROÑO
|109
|19/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|19/06/2021
|NAJERA
|4
|19/06/2021
|NALDA
|0
|19/06/2021
|NAVARRETE
|2
|19/06/2021
|PRADEJON
|9
|19/06/2021
|QUEL
|10
|19/06/2021
|RINCON DE SOTO
|1
|19/06/2021
|SAN ASENSIO
|0
|19/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
|19/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|9