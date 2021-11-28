Nájera baja a 3 el número de casos activos de coronairus, Haro (27) y Santo Domingo (3) se mantienen
|27/11/2021
|AGONCILLO
|5
|27/11/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|4
|27/11/2021
|ALBERITE
|3
|27/11/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|10
|27/11/2021
|ALFARO
|7
|27/11/2021
|ARNEDO
|12
|27/11/2021
|AUTOL
|0
|27/11/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|10
|27/11/2021
|CALAHORRA
|16
|27/11/2021
|CASALARREINA
|2
|27/11/2021
|CENICERO
|0
|27/11/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|27/11/2021
|ENTRENA
|0
|27/11/2021
|EZCARAY
|0
|27/11/2021
|FUENMAYOR
|0
|27/11/2021
|HARO
|27
|27/11/2021
|LARDERO
|14
|27/11/2021
|LOGROÑO
|221
|27/11/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|27/11/2021
|NAJERA
|3
|27/11/2021
|NALDA
|0
|27/11/2021
|NAVARRETE
|8
|27/11/2021
|PRADEJON
|7
|27/11/2021
|QUEL
|0
|27/11/2021
|RINCON DE SOTO
|11
|27/11/2021
|SAN ASENSIO
|1
|27/11/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|27/11/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|14