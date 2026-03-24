El Monasterio de Cañas acoge distintas exposiciones que contribuyen a «engrandecer la oferta turística y cultural de La Rioja durante los próximos meses»

El Monasterio de Cañas muestra tres exposiciones que engrandecen la oferta turística y cultural de La Rioja durante los próximos meses.

Las exposiciones, de diferentes temáticas, se denominan: ‘Por nosotros: Pasión, Muerte y Resurrección del Señor’, ‘Figuras que fascinan: marfiles que cuentan historias’ y ‘Momentos Mágicos’ y se distribuyen por distintos espacios de la abadía.