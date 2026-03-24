ÓSCAR REINA DENUNCIA «OTRA CAMPAÑA DE ACOSO POLÍTICO ABSURDO» Y REAFIRMA LA TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN

En un escrito, el edil de POR LA RIOJA en Santo Domingo de la Calzada señal a que: «A la vista de la reciente nota de prensa emitida por el Grupo Municipal Socialista de Santo Domingo de la Calzada, Óscar Reina Martínez manifiesta, con rotundidad, su rechazo al contenido de la misma, y lo califica como infundado, irresponsable y profundamente ofensivo.

Resulta evidente que el PSOE, tras un mandato caracterizado por su escasa presencia en el debate público local, ha decidido desperezarse políticamente, con posibles visos electoralistas. Lo hace, además, recurriendo a los mismos argumentos y añagazas utilizados antes, sin éxito alguno, en este mismo mandato por otras formaciones de la oposición, configurando una estrategia burda que solo pretende generar dudas infundadas sobre la gestión del gobierno municipal.

Óscar Reina quiere dejar absolutamente claro que su gestión ha sido, es y seguirá siendo transparente, accesible y plenamente ajustada a la legalidad.

Sorprende especialmente que quienes ya han formado parte del Gobierno municipal en etapas anteriores, y en particular la portavoz del PSOE, Beatriz Salas, cuestionen ahora la existencia de mecanismos de control y acceso a la información que deben conocer perfectamente. Lo único cierto es que, como concejales de la oposición, disponen de acceso directo y libre a los expedientes municipales, a las actas de la Junta de Gobierno, a los decretos de Alcaldía y al Portal de Contratación del Estado, donde se publican todas las adjudicaciones, incluidos, por supuesto, los contratos menores.

No existe, por tanto, opacidad alguna. Existe, en todo caso, una voluntad deliberada y torticera de generar un ruido político innecesario y una alarma infundada, que en nada contribuyen a mejorar la vida de los calceatenses.

Resulta inadmisible que, en lugar de ejercer su labor de control mediante los instrumentos que la ley les otorga, pretendan utilizar los servicios técnicos municipales —Intervención y Secretaría— como herramientas al servicio de sus intereses partidistas, exigiendo que otros procedan a realizar un trabajo que solo les corresponde hacer a ellos como elementos de la oposición municipal. Esto solo supone un intento evidente de obstaculizar el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y, en particular, de las concejalías y delegaciones que se hallan bajo la responsabilidad de Óscar Reina.

No debemos engañarnos. Esta actitud no responde a una preocupación real por la transparencia, sino a una simple estrategia de desgaste personal y político, que representa la peor cara de la política. Se ha traspasado el límite de la crítica legítima y fundada para dar paso a una campaña de acoso político contra un representante del gobierno local, en la que se evidencia como único objetivo lograr un descrédito injustificado.

A este respecto, Óscar Reina afirma que: “mientras continúe en el ejercicio de mis funciones, mi compromiso es firme: decir la verdad, actuar con transparencia y defender con libertad mi gestión frente a cualquier intento ilegítimo de manipulación o descrédito”.

El concejal lamenta profundamente este tipo de iniciativas políticas que solo contribuyen a entorpecer la correcta función de gobierno y a desviar la atención de lo único que importa: la gestión eficaz de los recursos públicos y el servicio a la ciudadanía.

Asimismo, Óscar Reina desea señalar en su comunicado, que el escrito del PSOE, en realidad ha sido dirigido al señor alcalde -aunque contiene alusiones directas que le afectan- de modo que confía en que Raúl Riaño proceda en consecuencia y se pronuncie, con rigor y sentido institucional, en los mismos términos que aquí se recogen.

El ciudadano está ya harto de ruido político y de campañas interesadas. La transparencia no se construye con titulares de prensa. La transparencia se garantiza poniendo a disposición del ciudadano y de la oposición los medios necesarios; algo que el gobierno municipal, y en concreto este concejal respeta de forma escrupulosa. Pero esto de nada sirve, si la oposición municipal no aprovecha estos medios existentes para hacer su trabajo, y lo hace con responsabilidad», concluye.