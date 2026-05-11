El Centro de Inserción Social de Rioja Alta apuesta por la biodiversidad con la instalación de una red de “Hoteles de Insectos” en Haro

El Centro de Inserción Social de Rioja Alta de la Fundación Cáritas Chavicar, en colaboración con el Equipo de Educación Ambiental del Gobierno de La Rioja, anuncia la puesta en marcha de un innovador proyecto de infraestructura ecológica en el municipio: la creación e instalación de una red de Hoteles de Insectos.

El acto central tendrá lugar el próximo lunes 18 de mayo a las 11:00 horas en el emblemático olivo del Parque de la Vega, donde se procederá a la colocación del primer refugio de la red.

Acción local contra el cambio climático

Esta iniciativa se integra en la Fase IV del proyecto “Descarboniza La Rioja”, una estrategia que busca concienciar a la ciudadanía sobre la emergencia climática a través de acciones tangibles. La elección de los hoteles de insectos responde a una necesidad ambiental crítica: proteger a los polinizadores. Estos organismos son los responsables de la reproducción vegetal, un proceso fundamental para la fijación CO2 al suelo, el control natural de plagas y, especialmente, la absorción de CO2 de la atmósfera.

Inserción social y compromiso medioambiental

Los refugios han sido diseñados y fabricados íntegramente por los participantes del Centro de Inserción Social, en colaboración con alumnos de Voluntariado del IES Manuel Bartolomé Cossío, utilizando materiales naturales y de recuperación como palets, piñas, hojas y cañas. De esta forma, el proyecto une la inserción social con el compromiso medioambiental.

Además del Parque de la Vega, los hoteles se distribuirán por puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo:

• Parque Iturrimurri

• Parque Fuente Moro

• Parque el Mazo

• Parque Félix Rodríguez de la Fuente

Educación y participación ciudadana

Con el objetivo de sensibilizar a la población escolar y a las familias, cada estructura cuenta con un código QR. Al escanearlo, los usuarios podrán acceder a una Guía Didáctica interactiva sobre la polinización, consultar el mapa completo de ubicaciones y visualizar el proceso de elaboración. El proyecto aspira a que la ciudadanía se inspire y aprenda a fabricar sus propios refugios domésticos de manera económica y sencilla.