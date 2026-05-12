CSIF alerta de la falta de policía local en Nájera «que pone en peligro la seguridad de la población»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios alerta «de la grave y peligrosa situación que se está dando en la localidad riojana de Nájera ante la falta de policía local.

La semana pasada, CSIF ya denunció la precaria situación en la que se encuentra la Policía Local de varias localidades riojanas como Santo Domingo, Calahorra, Alfaro y la propia Nájera, donde la situación es realmente alarmante.

Agentes de la Policía Local se han reunido con el Alcalde y el Jefe de personal del Ayuntamiento para exponer, como ya han hecho en reiteradas ocasiones desde hace muchos meses, la situación en la que se encuentra el cuerpo de la Policía. La falta de personal es insoportable y en los turnos de noche y de fin de semana, la mayoría de las ocasiones hay un único agente de la policía que está solo y que ante esta situación ha recibido la orden del Jefe de Policía de no salir a ningún aviso fuera de la comisaría, por su propia seguridad.

Esta orden está creando desasosiego entre los agentes, los cuales se plantean si se les podrían sancionar por “dejación de funciones” si no acuden a un aviso y ocurre algo grave, y ante esta preocupación tanto el edil como el Jefe de personal no han sabido darles respuesta.

CSIF alerta de que está situación puede agravarse aún más, ya que en el mes de junio tienen lugar las fiestas de la localidad donde hay conciertos, actividades y una mayor afluencia de gente de diversas localidades con la posibilidad de mayor número de incidencias en las que se solicitará la presencia policial.

La respuesta del edil najerense es que no tienen capacidad para convocar más plazas por la tasa de reposición y se da la situación de que este año habrá tres jubilaciones, bajas y excedencias de larga duración y traslados, con lo que el cuerpo de policía local de Nájera se queda con 9 personas, siendo imposible cuadrar calendarios con turnos que cuenten con mas de un agente de la policía.

CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Nájera no es realmente consciente de la mala situación de su plantilla o no quiere serlo ya que el malestar laboral no sólo se da en el cuerpo de policía. Hay muchos cambios de personal, los trabajadores piden traslados y bajas por las condiciones laborales y la falta de comunicación del Consistorio hace que nadie quiera trabajar en este Ayuntamiento. La mala gestión de personal del Ayuntamiento de Nájera es palpable en temas como que la brigada de obras está saturada o como salió a la luz la semana pasada, la falta de previsión en cubrir el traslado previsible del Tesorero hizo que se retrasase el pago de las nóminas de los trabajadores.

CSIF exige a los responsables del Ayuntamiento de Nájera que comiencen a tomar cartas en el asunto y mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Es necesario ampliar la plantilla de personal (se han gastado el dinero público en hacer una RPT acorde a los necesidades actuales de la ciudad y todo ha quedado en un informe que meter en un cajón) porque la ciudad de Nájera está totalmente desprotegida y abandonada».