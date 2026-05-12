Tres personas son atendidas en el Centro de Salud de Santo Domingo tras el incendio de una parrilla en el restaurante de la ciudad

Se recibe aviso en SOS Rioja de un incendio en la parrilla de un restaurante en la plaza España de Santo Domingo de la Calzada, ciudad que celebra estos días sus Fiestas del Santo.

Bomberos han intervenido en apagar las ascuas y controlar los puntos de calor en la campana extractora. Se ha quemado el falso techo de la cocina y la cocina ha quedado bastante afectada. El incendio ha generado humo en el establecimiento en el que se encontraban varios clientes y trabajadores que han tenido que ser desalojados por Guardia Civil.

Tres personas han sido trasladadas al Centro de Salud, dos de ellas por inhalación de humo y una por crisis de ansiedad.