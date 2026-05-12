Uruñuela acoge una nueva jornada del proyecto “Protagonistas: Mujer y Territorio”

La sesión, abierta al público, tendrá lugar este miércoles 13 de mayo en la Casa de Cultura.

La Casa de Cultura de Uruñuela acogerá este miércoles 13 de mayo, a las 20:30 horas, una nueva jornada del proyecto Protagonistas: Mujer y Territorio, una iniciativa que busca fomentar la reflexión y la participación ciudadana en torno al desarrollo territorial y el futuro del medio rural.

Bajo la pregunta “¿Quieres saber, participar, aprender o actuar en el desarrollo de nuestro territorio?”, la sesión propone un espacio abierto de diálogo y encuentro dirigido a todas aquellas personas interesadas en comprender mejor los retos y oportunidades de La Rioja Alta y su entorno.

La actividad contará con la participación de Sergio Andrés, sociólogo e investigador, y Carmen Bengoechea, consultora de turismo, quienes presentarán las principales líneas del proyecto y abordarán cuestiones relacionadas con la cohesión social, la participación ciudadana y el papel estratégico de la mujer en la dinamización y sostenibilidad del territorio.

El proyecto Protagonistas: Mujer y Territorio está impulsado por ADRA, el Ayuntamiento de Haro y la Fundación “la Caixa”, y se desarrolla a lo largo de tres años con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer como agente clave para la permanencia de la población y el fortalecimiento del tejido social y económico del territorio.

La jornada está abierta al público y las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del enlace habilitado por la organización.