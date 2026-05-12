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Localizan muerto en un hospedaje de Ventosa a un peregrino australiano de 67 años

Localizan muerto en un hospedaje de Ventosa a un peregrino australiano de 67 años

Por Radio Haro
12 mayo, 2026
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Camino de Santiago

El cuerpo sin vida del infortunado ha sido encontrado, por los responsables del establecimiento. No se apreciaban signos de violenta, por lo que los resultados de la autopsia desvelarán las causas del fallecimiento.

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