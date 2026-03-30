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Adriana Díaz Estefanía expone su obra en Ojacastro

Adriana Díaz Estefanía expone su obra en Ojacastro

Por Radio Haro
30 marzo, 2026
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Con más de 20 años dedicándose a la cantería, afincada en Ojacastro, muestra su trabajo durante la Semana Santa en el pórtico de la iglesia.

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