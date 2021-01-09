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Piqueras y un tramo de la A-12 (entre los kilómetros 78 y 130) están cerrados para camiones y con cadenas para el resto

Piqueras y un tramo de la A-12 (entre los kilómetros 78 y 130) están cerrados para camiones y con cadenas para el resto

Por Radio Haro
9 enero, 2021
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Nieve
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En la red autonómica hay cuatro puertos cerrados por acumulación de nieve

 

ESTADO DE  CARRETERAS RED NACIONAL   DIA 09-01-21 A LAS   06:30 HORAS

 

CARRETERAPTO. MONTAÑAKM. INICIALKM. FINALESTADOMOTIVO
N-111PIQUERAS309264CERRADO CAMIONES, TURISMOS CADENASNIEVE
A-1278130CERRADO CAMIONES, TURIISMOS CADENASNIEVE

 

SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN EN TODA LA RED VIAL

ESTADO DE CARRETERAS  RED AUTONÓMICA DIA 09-01-21 A LAS  06:30  HORAS

 

CARRETERADENOMINACIÓNMUNICIPIOKM INICIAL
KM FINAL
ESTADOMOTIVO
LR-245PUERTO LA RASAMURO CAMEROS8.000
14.000
CERRADONIEVE
LR-250PUERTO SANCHO LEZALAGUNA CAMEROS50.000
56.000
CERRADONIEVE
LR-333PUERTO MONTENEGROVINIEGRA14.000
17.000
CERRADONIEVE
LR-232PUERTO PEÑA HINCADAORTIGOSA12.000
19.000
CERRADONIEVE
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Etiquetasnieve
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