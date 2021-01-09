Piqueras y un tramo de la A-12 (entre los kilómetros 78 y 130) están cerrados para camiones y con cadenas para el resto
En la red autonómica hay cuatro puertos cerrados por acumulación de nieve
ESTADO DE CARRETERAS RED NACIONAL DIA 09-01-21 A LAS 06:30 HORAS
|CARRETERA
|PTO. MONTAÑA
|KM. INICIAL
|KM. FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|N-111
|PIQUERAS
|309
|264
|CERRADO CAMIONES, TURISMOS CADENAS
|NIEVE
|A-12
|–
|78
|130
|CERRADO CAMIONES, TURIISMOS CADENAS
|NIEVE
SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN EN TODA LA RED VIAL
ESTADO DE CARRETERAS RED AUTONÓMICA DIA 09-01-21 A LAS 06:30 HORAS
|CARRETERA
|DENOMINACIÓN
|MUNICIPIO
|KM INICIAL
KM FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|LR-245
|PUERTO LA RASA
|MURO CAMEROS
|8.000
14.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-250
|PUERTO SANCHO LEZA
|LAGUNA CAMEROS
|50.000
56.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-333
|PUERTO MONTENEGRO
|VINIEGRA
|14.000
17.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-232
|PUERTO PEÑA HINCADA
|ORTIGOSA
|12.000
19.000
|CERRADO
|NIEVE