Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Piqueras sigue cerrado y a esta hora hay problemas en todas las carreteras

Piqueras sigue cerrado y a esta hora hay problemas en todas las carreteras

Por Radio Haro
10 enero, 2021
0
0
Temporal de nieve 04-01-20
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

ESTADO DE  CARRETERAS RED NACIONAL   DIA 10-01-21 A LAS   08:30 HORAS

CARRETERAPTO. MONTAÑAKM. INICIALKM. FINALESTADOMOTIVO
N-111PIQUERAS294264CERRADONIEVE
N-111 309294CERRADO CAMIONES, TURISMOS CADENASNIEVE
N-111 330309CERRADO CAMIONESNIEVE
AP-68176LÍMITE PROVINCIA ZARAGOZACERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO)SOLICITUD SECTOR ZARAGOZA
N-11365LÍMITE PROVINCIA SORIACERRADO CAMIONES (EMBOLSAMIENTO EN ESE PUNTO)SOLICITUD SECTOR SORIA
N-232354 EMBOLSAMIENTO CAMIONES EN ESE PUNTOSOLICITUD SECTOR ZARAGOZA
N-1204353CERRADO CAMIONESNIEVE

 

SE RECOMIENDA CIRCULAR CON PRECAUCIÓN EN TODA LA RED VIAL

ESTADO DE CARRETERAS  RED AUTONÓMICA DIA 10-01-21 A LAS  08:30  HORAS

CARRETERADENOMINACIÓNMUNICIPIOKM INICIAL
KM FINAL
ESTADOMOTIVO
LR-245PUERTO LA RASAMURO CAMEROS8.000
14.000
CERRADONIEVE
LR-250PUERTO SANCHO LEZALAGUNA CAMEROS50.000
56.000
CERRADONIEVE
LR-333PUERTO MONTENEGROVINIEGRA14.000
17.000
CERRADONIEVE
LR-232PUERTO PEÑA HINCADAORTIGOSA12.000
19.000
CERRADONIEVE
Compartir:
Etiquetasnieve
Noticia anterior

La alcaldesa de Haro, ante el aumento ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible