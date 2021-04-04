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Suben a 16 los casos activos en Nájera, Haro (11), San Asensio (2), Casalarreina (1), Santo Domingo (0), Ezcaray (0), Baños de río Tobía (0) y Cenicero (0) se mantienen

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Por Radio Haro
4 abril, 2021
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03/04/2021NALDA1
03/04/2021NAVARRETE0
03/04/2021PRADEJON13
03/04/2021QUEL2
03/04/2021RINCON DE SOTO0
03/04/2021SAN ASENSIO2
03/04/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA0
03/04/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA3
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