Suben a 16 los casos activos en Nájera, Haro (11), San Asensio (2), Casalarreina (1), Santo Domingo (0), Ezcaray (0), Baños de río Tobía (0) y Cenicero (0) se mantienen
|FECHA DATO
|LOCALIDAD
|CASOS ACTIVOS
|03/04/2021
|AGONCILLO
|1
|03/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|03/04/2021
|ALBERITE
|0
|03/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|7
|03/04/2021
|ALFARO
|9
|03/04/2021
|ARNEDO
|47
|03/04/2021
|AUTOL
|26
|03/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|03/04/2021
|CALAHORRA
|59
|03/04/2021
|CASALARREINA
|1
|03/04/2021
|CENICERO
|0
|03/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|39
|03/04/2021
|ENTRENA
|1
|03/04/2021
|EZCARAY
|0
|03/04/2021
|FUENMAYOR
|3
|03/04/2021
|HARO
|11
|03/04/2021
|LARDERO
|6
|03/04/2021
|LOGROÑO
|130
|03/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|03/04/2021
|NAJERA
|16
|03/04/2021
|NALDA
|1
|03/04/2021
|NAVARRETE
|0
|03/04/2021
|PRADEJON
|13
|03/04/2021
|QUEL
|2
|03/04/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|03/04/2021
|SAN ASENSIO
|2
|03/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|0
|03/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3