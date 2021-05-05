Nájera baja a 32 el número de casos activos de coronavirus, Haro (5) y Santo Domingo (3) se mantienen
|03/05/2021
|AGONCILLO
|2
|03/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|03/05/2021
|ALBERITE
|0
|03/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|03/05/2021
|ALFARO
|40
|03/05/2021
|ARNEDO
|63
|03/05/2021
|AUTOL
|6
|03/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|03/05/2021
|CALAHORRA
|108
|03/05/2021
|CASALARREINA
|5
|03/05/2021
|CENICERO
|8
|03/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|03/05/2021
|ENTRENA
|0
|03/05/2021
|EZCARAY
|0
|03/05/2021
|FUENMAYOR
|14
|03/05/2021
|HARO
|5
|03/05/2021
|LARDERO
|7
|03/05/2021
|LOGROÑO
|179
|03/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|03/05/2021
|NAJERA
|32
|03/05/2021
|NALDA
|1
|03/05/2021
|NAVARRETE
|1
|03/05/2021
|PRADEJON
|12
|03/05/2021
|QUEL
|16
|03/05/2021
|RINCON DE SOTO
|5
|03/05/2021
|SAN ASENSIO
|0
|03/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|03/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|7