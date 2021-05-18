Ascienden a 23 los casos activos de coronavirus en Haro, a 2 en Santo Domingo y bajan a 13 en Nájera
|17/05/2021
|AGONCILLO
|0
|17/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|2
|17/05/2021
|ALBERITE
|1
|17/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|2
|17/05/2021
|ALFARO
|14
|17/05/2021
|ARNEDO
|36
|17/05/2021
|AUTOL
|1
|17/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|17/05/2021
|CALAHORRA
|73
|17/05/2021
|CASALARREINA
|1
|17/05/2021
|CENICERO
|0
|17/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|17/05/2021
|ENTRENA
|1
|17/05/2021
|EZCARAY
|0
|17/05/2021
|FUENMAYOR
|9
|17/05/2021
|HARO
|23
|17/05/2021
|LARDERO
|1
|17/05/2021
|LOGROÑO
|108
|17/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|17/05/2021
|NAJERA
|13
|17/05/2021
|NALDA
|0
|17/05/2021
|NAVARRETE
|2
|17/05/2021
|PRADEJON
|7
|17/05/2021
|QUEL
|0
|17/05/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|17/05/2021
|SAN ASENSIO
|2
|17/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
|17/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|18