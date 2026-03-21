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Alumnos de centros educativos de Haro plantan 150 ejemplares con motivo del Día del Árbol

Alumnos de centros educativos de Haro plantan 150 ejemplares con motivo del Día del Árbol

Por Radio Haro
21 marzo, 2026
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Con motivo del Día del Árbol, alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO, PROCUA y FP Básica han participado en una plantación de 150 árboles en el terreno junto a la Escuela Infantil.

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