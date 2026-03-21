Haro convoca el concurso del cartel de la Batalla del Vino Infantil

El Ayuntamiento de Haro ha publicado las bases del concurso para seleccionar el cartel anunciador de la Batalla del Vino Infantil 2026, uno de los actos infantiles más populares del programa de las Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, que se celebrará el próximo 27 de junio.

El concurso está dirigido a participantes de entre 4 y 10 años, que podrán presentar una única obra original e inédita centrada en la temática de la Batalla del Vino Infantil. La técnica será libre y el formato requerido será DIN A3 (30 x 42 centímetros), aunque podrá ser adaptado posteriormente por la organización.

Los trabajos deberán incluir el texto oficial: “Batalla del Vino Infantil Haro Capital del Rioja, Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, 27 de junio de 2026”.

El plazo de entrega de las obras se establece entre el 23 de marzo y el 27 de abril de 2026, debiendo realizarse exclusivamente de forma presencial en el Centro Municipal de Cultura de Haro, en horario de mañana y tarde. En el caso de menores, la entrega deberá ser realizada por el tutor legal, quien también será responsable de la inscripción.

El fallo del jurado tendrá lugar el 18 de mayo de 2026 y será inapelable. Se concederá un primer premio dotado con 150 euros en forma de vale canjeable por material adaptado a la edad en comercios de la ciudad, además de un accésit de 50 euros dirigido a los participantes de menor edad.

Las obras presentadas podrán formar parte de una exposición organizada por el Ayuntamiento de Haro.