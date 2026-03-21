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Gimileo inaugura el mirador del cerro de San Pelayo

Gimileo inaugura el mirador del cerro de San Pelayo

Por Radio Haro
21 marzo, 2026
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La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con el alcalde de Gimileo, Juan José Angulo, asiste a la inauguración del mirador San Pelayo.

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