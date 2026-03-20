PP: «El Ayuntamiento de Santurdejo utiliza recursos públicos para desacreditar de manera injustificada a su exalcaldesa»

El PP asegura en una nota de prensa que «el Ayuntamiento de Santurdejo utiliza recursos públicos para desacreditar de manera injustificada a su ex alcaldesa, que fue desalojada de la alcaldía el pasado mes de enero mediante una moción de censura por quienes fueron incapaces de vencerla en las urnas.

Apenas dos meses después de aquello, los nuevos gestores municipales han difundido un escrito por la localidad, a modo de bando municipal, que según asegura Mari Ángeles Aransay, “está plagado de falsedades con el único propósito de enfrentar a los vecinos y difamar a quien durante dos años y medio ha trabajado intensamente por el pueblo”.

Ni la localidad de Santurdejo ni sus vecinos merecen unos gestores municipales que, además de haber demostrado abiertamente su incompetencia en legislaturas anteriores durante los años que estuvieron al frente del Consistorio, añadan ahora la mentira a su cuestionada hoja de servicios.

Aransay sostiene que todo lo publicado por el Partido Popular sobre la realidad municipal coincidiendo con la moción de censura “es rigurosamente cierto”, puesto que en los más de dos años de legislatura en los que estuvo al frente del Ayuntamiento, y a pesar de no haber dispuesto durante muchos meses de secretario municipal, “fuimos capaces de acondicionar el Centro Joven, de arreglar el tejado de la iglesia, de mantener el programa de ludotecas infantiles, de incluir por primera vez el retablo principal de la iglesia en la orden de recuperación de ermitas o de acondicionar el parque infantil del pueblo. Todo ello -subraya- gracias al enorme esfuerzo y al extraordinario trabajo realizado tanto por el secretario municipal como por el auxiliar, y siempre en estrecha colaboración con el Gobierno de La Rioja”.

La exalcaldesa niega tener responsabilidad alguna en la pérdida de la subvención de fondos europeos a la que aluden falsamente en su escrito los nuevos gestores del Ayuntamiento. “Esa subvención se ha perdido porque los mismos que ahora nos acusan fueron incapaces de cumplimentar toda la documentación requerida en los plazos establecidos para ejecutar las obras del nuevo depósito de agua potable. Pero los vecinos de Santurdejo saben que desde el primer día tuvimos que trabajar intensamente para poner orden a la gran cantidad de problemas heredados por una gestión anterior muy negligente, de la que los dos concejales que impulsaron la moción de censura siguen siendo sus principales responsables”, concluye Aransay.

Recordamos que dicha moción de censura se materializó el pasado 27 de enero para expulsar de la alcaldía a la cabeza de lista del PP, cuya candidatura obtuvo 41 de los 77 votos emitidos, logrando por tanto dos de los tres representantes municipales asignados a este concejo abierto: la propia alcaldesa, el teniente de alcalde popular Ildefonso Cárdenas y Agustín San Martín, elegido en la candidatura de Por La Rioja. Sin embargo, la situación cambió los primeros días del pasado mes de noviembre cuando Cárdenas presentó su renuncia al acta por motivos de salud y, en su lugar, entró Carmelo Ruiz, que también había concurrido en las listas del partido regionalista. De este modo, la Corporación quedó formada por la alcaldesa del Partido Popular y dos concejales elegidos bajo la misma sigla regionalista, que fueron quienes arrebataron la alcaldía al PP mediante un procedimiento legítimo, pero a todas luces injustificado», concluye.