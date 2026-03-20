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Una quema agrícola descontrolada en Zarratón afecta a fardos de paja de una finca

Una quema agrícola descontrolada en Zarratón afecta a fardos de paja de una finca

Por Radio Haro
20 marzo, 2026
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La Guardia Civil informa a SOS Rioja de que hay una quema agraria que se ha descontrolado y ha afectado a unos fardos de paja en una finca situada al margen de la carretera LR-203 punto kilométrico 5 del municipio de Zarratón. Se movilizan a Bomberos del CEIS que acuden al lugar y colaboran junto con la empresa que ha iniciado la quema a controlar el incendio.

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