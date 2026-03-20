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El Conservatorio de Música de Haro `Lucrecia Arana´ rinde homenaje a la Zarzuela en un concierto en el Bretón

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Por Radio Haro
20 marzo, 2026
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Será este miércoles a las ocho de la tarde.

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