El Ayuntamiento de Haro convoca el concurso del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro 2026

El Ayuntamiento de Haro abre el plazo para participar en el diseño del cartel oficial de sus fiestas patronales, con un premio de 600 euros.

El Ayuntamiento de Haro ha publicado las bases del concurso para la elección del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro 2026, una convocatoria dirigida a artistas y creadores, tanto nacionales como internacionales, que deseen formar parte de una de las tradiciones más representativas de la localidad.

El cartel deberá reflejar la esencia de las fiestas, con especial protagonismo de la Batalla del Vino, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, así como otros elementos tradicionales que forman parte del imaginario festivo jarrero. Además, las obras deberán incluir el texto oficial que hace referencia a las fechas de celebración, del 24 al 29 de junio de 2026.

El plazo de presentación de trabajos estará abierto desde el 23 de marzo hasta el 27 de abril. Las obras deberán entregarse en el Centro Municipal de Cultura de Haro, en el formato establecido de 70 x 50 centímetros, y bajo un sistema de lema que garantice el anonimato de los participantes. Como novedad, se regula el uso de la inteligencia artificial, permitiéndose únicamente como herramienta de apoyo y con un límite del 33% en la creación de la obra.

El fallo del jurado tendrá lugar el 4 de mayo de 2026 y será inapelable. El concurso contempla un único premio de 600 euros, además de la designación del autor ganador para la realización del cartel de las fiestas de septiembre, dedicado a la Virgen de la Vega.

El Ayuntamiento de Haro anima a artistas y diseñadores a participar en esta convocatoria que combina creatividad, tradición e identidad local.