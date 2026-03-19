Óscar Reina muestra su «hartazgo ante una nueva campaña de desinformación impulsada por Muévete Santo Domingo»

En un comunicado, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada indica que: «Quiero mostrar públicamente mi profundo hartazgo ante una nueva campaña de desinformación impulsada por el grupo de la oposición Muévete Santo Domingo, que vuelve a recurrir a la mentira para intentar embarrar mi trabajo y la gestión municipal que llevo realizo en mis áreas.

Las acusaciones vertidas en redes sociales el pasado miércoles sobre un supuesto “gasto histórico” en las Fiestas del Santo 2026 son rotundamente falsas. Una vez más, no se trata de una interpretación interesada: se trata, directamente, de faltar a la verdad. Como lleva haciendo el partido de Carlos Barrón desde el comienzo de la legislatura con una maquinaria mediática típica de activistas en su versión más peyorativa.

Los datos oficiales, que obran en los expedientes municipales, desmontan de forma clara y contundente este nuevo intento de manipulación. Presupuestos de las Fiestas del Santo desde el 2022 hasta el 2026:

– 2022 (Expte. 66/2022), con Cristina Domingo Ollero (Muévete Santo Domingo): 289.619,83 €

– 2023 (Expte. 96/2023), con Raúl Riaño García (Partido Popular): 287.555 €

– 2024 (Expte. 131/2024), ya bajo la actual Concejalía con Óscar Reina: 279.162,77 €

– 2025 (Expte. 42/2025): 257.563,45 €

– 2026 (Expte. 41/2026): 280.668,31 €

La realidad es clara y probatorio: no hay ningún gasto histórico. Muy al contrario, durante los años de mi responsabilidad como concejal de Festejos, el presupuesto ha sido más bajo que en etapas anteriores, algo que deja en evidencia el discurso vacío de Muévete Santo Domingo.

Resulta especialmente llamativo que quienes hoy me acusan sean los mismos que, cuando tuvieron responsabilidades directas, aprobaron presupuestos más elevados sin ningún tipo de pudor. Una incoherencia que evidencia que no estamos ante una crítica constructiva, sino ante una estrategia deliberada de desgaste basada en la mentira y en la manipulación; que demuestra ser la marca de la casa de Muévete Santo Domingo.

Además, conviene recordar que en 2024 aposté por inversiones que permanecen en el tiempo y que hoy siguen disfrutando los vecinos: decoración integral de calles (banderas e iluminación), el pañuelo gigante en la fachada del cine, la recuperación y restauración de la Rueda, los gigantes y los cabezudos. Es decir, más valor con menos gasto.

En cuanto a este año 2026, el ligero incremento respecto a los dos últimos ejercicios (2024 y 2025) responde a dos factores evidentes que la oposición prefiere ocultar:

• Una ampliación real del programa festivo por cómo han caído los días festivos, con actos el sábado 9 y la noche del día 15, jornadas tradicionalmente sin actividad.

• La subida generalizada de precios en todos los servicios y contrataciones, consecuencia directa de la inflación acumulada en los últimos años.

Intentar ocultar estos hechos y construir un relato falso no es hacer política: es engañar a la ciudadanía de manera consciente.

Como concejal de Festejos quiero dejar claro que no voy a permanecer en silencio ante este tipo de ataques. No todo vale en política, y desde luego la mentira sistemática no puede ser la base del debate público.

Exijo a Muévete Santo Domingo que rectifique y que abandone de una vez esa forma de hacer política basada en la manipulación, el oportunismo y la falta de respeto a la inteligencia de los vecinos. Porque los datos están ahí. Y frente a la mentira, siempre prevalece la verdad».