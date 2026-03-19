Los ediles del PR+E en Nájera solicitan pasar a ser `concejales no adscritos´

Los concejales electos bajo las siglas del Partido Riojano + España Vaciada (Sergio Díez Fernández y Juanjo Morgado Urquijo) comunican que el pasado lunes 17 de marzo, solicitaron al Ayuntamiento de Nájera su salida efectiva del Grupo municipal del PR+E y esperan que se lleve a cabo en este próximo pleno ordinario del mes de marzo.

Esta solicitud se hace de acuerdo a la ley como marca artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y «esperamos no tener que volver a vivir la situación tan bochornosa que tuvimos que vivir en el pleno del mes de febrero, por no hacer las cosas como hay que hacerlas».

Esta decisión se fundamenta en que «nada tiene que ver el PR+E por el que se presentaron en las elecciones municipales d el 2023 , con el actual Partido Riojano surgido a raíz del congreso del 14 de diciembre y su posterior integración con Vinea. Este nuevo PR Riojan@s ya no responde al proyecto, a los principios ni a los valores que

motivaron nuestro compromiso con la ciudadanía en el momento de concurrir a las elecciones municipales. No compartimos la nueva dirección de la formación que ha

tomado un rumbo distinto, alejado de la identidad política y de la línea de actuación con la que como concejales nos presentamos ante nuestros vecinos y solicitamos su confianza. confianza.

Por ello, y desde la responsabilidad que implica el cargo público que ostentamos, consideramos que no podemos seguir formando parte de un grupo municipal que ya no

representa fielmente las convicciones y compromisos asumidos al inicio de la legislatura con nuestros vecinos.

Desde es ta convicción, y por principios, moral y ética, hemos solicitado pasar a la condición de concejales no adscritos, manteniendo intacto nuestro compromiso de seguir trabajando por el interés general de nuestro municipio, con responsabilidad, transparencia y lealtad a los vecinos de Nájera», concluyen