La Sociedad Riojalteña organiza un curso de pesca infantil en el Coto Intensivo de Anguciana

Como en años anteriores, la Sociedad Riojalteña tiene previsto realizar un curso de pesca infantil en el Coto Intensivo de Anguciana, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, destinado a niños y niñas de 8 a 13 años, en horario de 9:30 a 14:00 horas.

En el curso habrá una parte de teoría como son técnicas de pesca, montaje de aparejos, modalidades de pesca…, y otra de práctica de la pesca en el coto intensivo.

Todos los días con su correspondiente almuerzo.

Los participantes estarán tutelados por monitores en un entorno seguro.

Las actividades pueden variar debido a las inclemencias del tiempo.

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE LA SOCIEDAD, EN EL TELEF. 941 31 08 31, en horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h. PRECIO 35 EUROS, PLAZAS LIMITADAS.