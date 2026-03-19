Jorge Salaverri sustituye a Francisca Mendiola como presidente de la Junta Local del PP en Nájera

El actual alcalde de Nájera lidera un equipo del que también forman parte Javier Benito, Ana Cristina Villaverde, Jesús Vázquez, Laura Gurumeta, César Lahera, Isabel Castresana, Eduardo Díaz y la propia Francisca Mendiola.

Jorge Salaverri ha sustituido como presidente a Francisca Mendiola, que llevaba más de tres décadas al frente del partido en la ciudad y para quien todos tuvieron palabras de agradecimiento.

El actual alcalde lidera un equipo del que también forman parte Javier Benito, Ana Cristina Villaverde, Jesús Vázquez, Laura Gurumeta, César Lahera, Isabel Castresana, Eduardo Díaz y la propia Francisca Mendiola.

Al acto de renovación de la Junta Local asistieron el presidente regional del partido, Gonzalo Capellán, y el secretario general, Alfonso Domínguez, quienes trasladaron personalmente su enhorabuena a los integrantes de la nueva directiva local, así como también a su nuevo presidente, del que destacaron su compromiso con la ciudad, su liderazgo y su capacidad de trabajo.

La Junta Local de cada municipio es el principal órgano de gestión del partido a nivel municipal y su renovación debe ser posterior a la celebración del Congreso Regional.