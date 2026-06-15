El Gobierno de La Rioja y la FRM firman un protocolo para reforzar el equipamiento y la seguridad digital de los 152 municipios de menos de 2.000 habitantes

Alfonso Domínguez anuncia “la cesión gratuita de más de 300 ordenadores a los ayuntamientos que los soliciten con el objetivo de apoyarles en la prestación de servicios digitales fiables y accesibles a sus ciudadanos”. Jorge Loyo ha subrayado que este convenio permitirá modernizar la gestión municipal, proteger los datos públicos y facilitar el trabajo diario de secretarios y auxiliares de los municipios rurales.

El Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios han suscrito un protocolo general de actuación para reforzar el equipamiento informático y la seguridad digital de las 152 entidades locales de menos de 2.000 habitantes. En concreto, la Comunidad Autónoma “cederá de forma gratuita más de 300 ordenadores a los ayuntamientos del medio rural que los soliciten con el objetivo de apoyarles en la gestión diaria y en la prestación de servicios digitales fiables y accesibles a sus ciudadanos”.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, Alfonso Domínguez, tras rubricar el acuerdo con el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo. El protocolo “se incardina en la política activa del Ejecutivo regional ante el reto demográfico, uno de nuestros ejes prioritarios de la legislatura”, y establece “un marco de colaboración estable e indefinido entre el Gobierno de La Rioja y la FRM” para “que todos los municipios, independientemente de su tamaño, puedan trabajar con ordenadores seguros, actualizados y adecuados para ofrecer servicios digitales de calidad a los riojanos”.

Alfonso Domínguez ha explicado que la FRM informará a los ayuntamientos de que pueden solicitar estos equipos y recopilará sus peticiones. Por su parte, la Comunidad analizará cada solicitud, comprobará su viabilidad y tramitará los expedientes necesarios para la cesión. En concreto, se pondrán a disposición de los municipios 306 ordenadores (y un número equivalente de monitores), de los que 153 son nuevos. De forma periódica se actualizará el inventario de equipos disponibles, y una comisión de seguimiento paritaria coordinará la ejecución del protocolo.

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, ha destacado que este protocolo “responde a una demanda que los ayuntamientos venían trasladando desde hace años y en la que la Federación ha venido trabajando junto al Gobierno de La Rioja para dar respuesta a una necesidad cada vez más importante, como es la renovación de los equipos informáticos y el refuerzo de la ciberseguridad en las entidades locales, especialmente en las de menor tamaño”. Loyo ha subrayado que “hoy la gestión municipal depende en gran medida de herramientas digitales para la tramitación del padrón, la gestión administrativa, los juzgados de paz o los procedimientos electrónicos con otras administraciones, y todo ello exige contar con equipos modernos, seguros y actualizados”. Asimismo, ha recordado que muchos ayuntamientos pequeños disponen de ordenadores obsoletos que dificultan la instalación de sistemas de protección, antivirus o cortafuegos, “algo especialmente relevante en un contexto en el que los ciberataques afectan cada vez con más frecuencia a las administraciones públicas”

Finalmente, el presidente de la FRM ha agradecido al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía “la sensibilidad mostrada desde el primer momento para buscar soluciones ágiles y simplificar los procedimientos” y ha señalado que la Federación ejercerá como nexo entre la Administración autonómica y los ayuntamientos, colaborando en la recopilación y valoración de las solicitudes para que los equipos lleguen “a quienes más los necesitan”.