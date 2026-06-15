Haro celebra el `Día del Orgullo´ el 28 de junio

«Con el firme objetivo de visibilizar la diversidad, promover la inclusión y reafirmar el compromiso municipal con la igualdad de derechos», la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Haro presenta la programación oficial con motivo de la celebración del Día del Orgullo 2026.

La jornada central tendrá lugar el 28 de junio y «contará con una serie de actividades diseñadas para integrar a toda la ciudadanía en un ambiente festivo y reivindicativo.

Programación del 28 de junio:

 12:45 h | Plaza de la Paz: Acto institucional de colocación de la bandera del Orgullo, un símbolo del compromiso de Haro con los derechos del colectivo LGTBIQA+.

 13:00 h | Plaza de la Paz: Celebración de la Gala del Orgullo. Este evento central contará con propuestas creativas y la participación de destacados profesionales del ámbito cultural y artístico, entre ellos el diseñador riojano Bruno Langarica, el presentador Eduardo Viladés y el actor riojano Rafael Alcoceba. Además, se contará con la actuación de una figura drag que aportará un toque artístico, reivindicativo y festivo al evento.

 12:00 a 14:00 h | Parque de El Mazo: Talleres infantiles por el Día del Orgullo, fomentando desde la infancia valores de respeto y convivencia.

Seguridad y sensibilización

El Ayuntamiento de Haro hace especial hincapié en la seguridad y el respeto durante las celebraciones. Por ello, se habilitará un Punto Violeta en los soportales del Ayuntamiento durante la noche del 28 al 29 de junio (de 00:00 a 05:00 h) para ofrecer atención, información y apoyo a quienes lo necesiten.

Asimismo, durante todas las fiestas se llevará a cabo una campaña de sensibilización y difusión de mensajes dirigida especialmente a la población joven, orientada a la prevención de agresiones sexuales y sumisión química, bajo el lema «La fiesta también es respeto».

Como medida preventiva adicional, el Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que la recogida de pulseras centinela está disponible en los Servicios Sociales del 15 al 23 de junio, en horario de mañana.

Desde la Concejalía de Igualdad se invita a todos los vecinos y visitantes a participar en estas actividades, sumándose a una jornada en la que Haro celebra, una vez más, que la igualdad y la diversidad son las señas de identidad de una sociedad moderna y respetuosa».