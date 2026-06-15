El Gobierno de La Rioja financia las obras de mejora de la calle Calvario de Sajazarra

La inversión del Ejecutivo regional ha permitido la renovación del pavimento y el soterramiento de la red de alumbrado a lo largo de una superficie total de 600 metros cuadrados.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Sajazarra, Juan Miguel García Noceda, ha visitado la localidad de Sajazarra tras la finalización de las obras de mejora de la calle Calvario que han sido financiadas por el Gobierno de La Rioja con una aportación total de 43.451,10 euros, a través del Plan de Obras y Servicios Locales de la Consejería correspondiente al bienio 2025-2026.

Esta ayuda, que representa el 86 % del importe de ejecución del proyecto, supone un paso más en la firme apuesta del Ejecutivo riojano por seguir reforzando los servicios públicos en los pequeños municipios. “Son inversiones que contribuyen a mejorar la viabilidad económica de las localidades con menos recursos financieros y a realizar actuaciones que incrementan la calidad de vida de sus vecinos, que ayudan a fijar y atraer población”, ha subrayado el consejero durante la visita.

La actuación, cuyo presupuesto asciende a 50.347,85 euros, ha comprendido la renovación del pavimento, así como el soterramiento de la red de alumbrado, a lo largo de una superficie total de 600 metros cuadrados. La calle que ha sido objeto de esta intervención se encuentra al sur del municipio y conecta el casco urbano de la localidad con diferentes parcelas agrarias y con la carretera autonómica LR-209.

Con la ejecución del nuevo pavimento, se han solucionado las deficiencias del anterior, que contaba con grietas y baches generadas por el uso y por las inclemencias meteorológicas, así como con numerosos parches por las distintas reparaciones que se han efectuado en las instalaciones subterráneas. Por su parte, la adecuación del sistema de distribución del alumbrado ha supuesto la eliminación del antiguo cableado aéreo, contribuyendo a mejorar la estética de la calle.

El nuevo firme del vial es de hormigón lavado y cenefas de lajas de piedra, con juntas de dilatación cada 25 metros. Para su instalación, ha sido necesario proceder previamente a acometer actuaciones de limpieza y desmonte del terreno. Posteriormente, se ha ejecutado una solera de hormigón de 20 centímetros de espesor, armado con mallazo sobre una capa de zahorra natural. También se han instalado tres sumideros a lo largo de toda la calle para la recogida de aguas pluviales.

Para el alumbrado público, se ha desplegado una línea de alimentación formada por conductores de cobre, canalizados bajo tubo de PVC enterrado en zanja. Además, se han dejado conectadas las tres farolas existentes en la calle con un tubo rígido de acero en las fachadas.