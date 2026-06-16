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Una mujer de 80 años es trasladada al San Pedro tras sufrir un atropello en Arenzana de Abajo

Una mujer de 80 años es trasladada al San Pedro tras sufrir un atropello en Arenzana de Abajo

Por Radio Haro
16 junio, 2026
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Hospital San Pedro

Varios particulares informan a SOS Rioja del atropello a una mujer en la calle la Fuente, en Arenzana de Abajo. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. La atropellada, una mujer de 80 años, ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

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