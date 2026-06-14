Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
La falta del estudio de viabilidad obliga al Ayuntamiento de Haro a cancelar el nuevo contrato de la zona azul

La falta del estudio de viabilidad obliga al Ayuntamiento de Haro a cancelar el nuevo contrato de la zona azul

Por Radio Haro
14 junio, 2026
13
0

El pleno del Ayuntamiento de Haro ha aprobado por unanimidad la reestructuración del expediente para el servicio de la zona azul y la grúa municipal. Se deja así sin efecto el procedimiento iniciado tras detectarse un problema técnico: la falta del estudio de viabilidad.

En concreto, en el encuentro, el Ayuntamiento aprobó el desistimiento y el archivo definitivo del procedimiento de adjudicación iniciado a principios de año y el nuevo plan económico. El nuevo contrato será por 10 años, sin posibilidad de prórrogas y Valoriza seguirá al frente del servicio hasta su nueva adjudicación. Durante ese tiempo se mantendrán las mismas condiciones técnicas y económicas del documento que finaliza el 31 de julio.

Compartir:
Etiquetaszona azul
Noticia anterior

Calcinado un remolque cargado de fardos de ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible