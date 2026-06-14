La falta del estudio de viabilidad obliga al Ayuntamiento de Haro a cancelar el nuevo contrato de la zona azul

El pleno del Ayuntamiento de Haro ha aprobado por unanimidad la reestructuración del expediente para el servicio de la zona azul y la grúa municipal. Se deja así sin efecto el procedimiento iniciado tras detectarse un problema técnico: la falta del estudio de viabilidad.

En concreto, en el encuentro, el Ayuntamiento aprobó el desistimiento y el archivo definitivo del procedimiento de adjudicación iniciado a principios de año y el nuevo plan económico. El nuevo contrato será por 10 años, sin posibilidad de prórrogas y Valoriza seguirá al frente del servicio hasta su nueva adjudicación. Durante ese tiempo se mantendrán las mismas condiciones técnicas y económicas del documento que finaliza el 31 de julio.